Fenerbahçe'deki sakatlığının ardından boşta kalan Diego Perotti'nin yeni adresi Cadiz olabilir.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Eski Fenerbahçeli Diego Perotti Cadiz yolcusu!
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sadece 192 dakika forma giyebilen Diego Perotti'nin yeni durağı belli oluyor. Arjantin basınında yer alan habere göre, sakatlığını atlatan yıldız futbolcunun yeni adresi İspanya Ligi takımlarından Cadiz. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2022- 18:17
Arjantin basınında yer alan habere göre; sakatlığını atlatan tecrübeli futbolcunun özellikle İspanya'dan birkaç kulübün takibinde olduğu, bu ekiplerden transfer için en yakın takımın ise Cadiz olduğu belirtildi.
Hücumda sıkıntılar yaşayan ve kanat takviyesi yapmak isteyen Cadiz'in, Perotti'nin İspanya'da Sevilla'daki performansını referans alarak transferde istekliği olduğu aktarıldı.