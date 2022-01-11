FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe taraftarı tek ses! "Ali Koç koskoca Fener'i ne hale getirdin"

SADECE KIM'E ALKIŞ

Fenerbahçe taraftarı sadece başkan Ali Koç ve yönetimine tepki göstermedi. Aynı zamanda futbolcular da bu tepkilerden nasiplerini aldılar. Meşin yuvarlak sarı-lacivertli oyuncuların ayağına geldiğinde tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Taraftarlar Kim-Min Jae'yi topu aldığında alkışladılar. Onun dışındaki her oyuncu sert şekilde protesto edildi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ