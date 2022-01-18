Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Altay'ı konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği kaydedildi.