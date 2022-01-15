Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde ilk maçından galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertli ekipte 5 futbolcu ise kart sınırında yer alıyor. Zorlu müsabakada ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 15 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ:

ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, NALDO, VEYSEL, KUDRIASHOV, POLI, FREDY, DOĞUKAN, GÜRAY, HAJI, GHACHA

FENERBAHÇE: BERKE, MIN JAE, SERDAR, OSAYI, FERDİ, ZAJC, SOSA, MESUT, İRFAN, ROSSI, SERDAR DURSUN



FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlayamayan Altay Bayındır forma giyemeyecek.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri durumunda Altay maçında oynayamayacak.

52. RANDEVU

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 51 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertli takımın 92 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 25 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 33, ev sahibi ekip 23 gol attı.