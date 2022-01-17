FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya İngiltere'den sürpriz teknik direktör önerisi!

Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren sarı lacivertlilerde, yeni sezonda takımı kimin çalıştıracağı merak konusu. Masada olan isimlerden öne çıkan aday Joachim Löw olsa da, başkan Ali Koç'a İngiltere'den 3 hoca önerdiği ortaya çıktı. İşte o isimler ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2022- 11:08 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022- 11:21