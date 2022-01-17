Fenerbahçe, Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak İsmail Kartal'ı getirirken, gelecek sezon takımın kime emanet edileceği se belirsizliğini koruyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya İngiltere'den sürpriz teknik direktör önerisi!
Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren sarı lacivertlilerde, yeni sezonda takımı kimin çalıştıracağı merak konusu. Masada olan isimlerden öne çıkan aday Joachim Löw olsa da, başkan Ali Koç'a İngiltere'den 3 hoca önerdiği ortaya çıktı. İşte o isimler ve detaylar...
Gelecek sezonun teknik direktör adayları ile görüşmek için yurt dışına giden başkan Ali Koç en son Londra'da görüntülendi.
Joachim Löw ile Almanya'da bir araya geldikten sonra Ada'ya geçen Koç'un burada Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı ve bazı menajerlerle buluştuğu belirtiliyor. Ali Koç'un Jorge Jesus ile de görüştükten sonra İstanbul'a gelmesi bekleniyor.