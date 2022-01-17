Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkim Spor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.
Antrenörümüzün izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."