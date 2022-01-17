Geçtiğimiz gün rahatsızlanan ve İstanbul'a dönen Fenerbahçe Beko'nun koçu Aleksandar Djordjevic’in corona virüsü testi pozitif çıktı. İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkim Spor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.



Antrenörümüzün izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."