FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş Vitor Pereira iddialarını yalanladı! "FIFA’lık durum yok"

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Vitor Pereira'nın tazminat konusunda anlaşma sağlanılamadığı için sarı lacivertliler ile FIFA'lık olduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş, bu iddiaları yalanladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş, Vitor Pereira ile tazminat konusunda anlaşamadıkları için FIFA'lık oldukları yönündeki iddiayı yalanladı. Fotomaç'ın haberine göre; sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gebetaş, "Her gün 'sosyal medyada yayılsın' hedefiyle servis edilen haber yaklaşımına bir örnek; Fenerbahçe Vitor Pereira ile FIFA'lık oldu. Kesinlikle böyle bir şey yok!" ifadelerini kullandı.

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