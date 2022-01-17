İsmail Kartal, takımla ilgili ilk raporunda forvet ve sol bek transferi istemişti. Başarılı teknik adam, Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte Fenerbahçe 'deki ikinci dönemine başladı. Ancak ne ortaya koyulan oyun ne de skor beklediği gibi olmadı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den çifte transfer harekatı! Aaron Boupendza ve Fabrizio Angileri
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'la kozlarını paylaşan ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Hücum bölgesinden yeteri kadar beslenemeyen sarı-lacivertliler ilk hedefi forvet olarak belirlerken, teknik direktör İsmail Kartal bir de sol bek alınmasını istedi. Yönetim transfer çalışmalarına hız verirken gündeme Aaron Boupendza ve Fabrizio Angileri geldi. İşte transfer harekatının detayları... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Antalya deplasmanında bu sezon hücumda en etkisiz kaldığı maçlardan birini oynadı. İsmail Kartal, 90 dakikanın ardından yönetime, "Bu takıma transfer şart" mesajını gönderdi ve en ak iki takviyenin bir an önce yapılmasını istedi.
AL-ARABI'DEN KARŞI TEKLİF
Fanatik'in haberine göre; forvette listenin ilk sırasında yer alan Aaron Boupendza için yönetim girişimlerini hızlandırdı. Gabonlu yıldızın kulübü Al-Arabi, Fenerbahçe'nin kiralama teklifine, "Boupendza'yı bonservisiyle alabilirsiniz" yanıtını vermişti.