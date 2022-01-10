FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Gürcan Bilgiç açıkladı! Joachim Löw’ün Fenerbahçe’ye cevabı...

ŞAMPİYONLUK ŞANSI BİTMEDİ!

Fenerbahçe bu sezon üç kulvarda da (Süper Lig, Konferans Ligi, Türkiye Kupası) iddiası olan tek takım. Şampiyonluk zor ama şansı bitmedi. Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda da devam ediyor. Yani; gelecek hoca için üç sıcak hedef var ama yönetim daha bunun farkında değil.