10 Ocak 2022, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Gürcan Bilgiç açıkladı! Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye cevabı...

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde birçok aday varken bu isimlerin en önde geleni ise Alman teknik adam Joachim Löw. Deneyimli hocanın Kanarya ile anlaşma sağladığı ifade edilirken, usta yazar Gürcan Bigiç ise flaş bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Gürcan Bilgiç açıkladı! Joachim Löw’ün Fenerbahçe’ye cevabı...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.01.2022

GÜRCAN BİLGİÇ - PLAN YOKSA TÜM İSİMLER MACERA OLUR

Sezon başındaki belirsizlik ve iş bilmezlik, Vitor Pereira kararıyla sonuçlandı. Dağ; fare doğurdu yani. Bir sezon önce, bir galibiyet ile şampiyonluğu kaçıran takımın tüm dengelerini bozma pahasına macerayı tercih etti Ali Koç. Sonuç; kendi yıldızlarını değersiz hale getiren süreçle birlikte, "Yine olmadı" dediler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Gürcan Bilgiç açıkladı! Joachim Löw’ün Fenerbahçe’ye cevabı...

Kulüp değil ama yönetici tarafından yalanlanan, Koç'un, "Paraya ihtiyacı yok, tazminatı da yok" dediği Pereira'nın, ayrılığı FIFA'ya şikayet ile noktalandırıp, 2.5 milyon euro daha istediği de konuşulmaya başlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Gürcan Bilgiç açıkladı! Joachim Löw’ün Fenerbahçe’ye cevabı...

ALMAN HOCA DOĞRU SEÇİMDİ AMA…

Gündem Joachim Löw ile görüşüldüğü-anlaşıldığı haberlerinden oluşuyor. Bugün itibarıyla böyle bir şey yok, herkes bilsin. Löw'ün ne düşündüğü soruldu, "Yeni sezon için konuşabiliriz" cevabı alındı. Hemen gelmesi için olanaklar araştırıldı, "Ocakta mümkün değil" yanıtı geldi bu kez de.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Gürcan Bilgiç açıkladı! Joachim Löw’ün Fenerbahçe’ye cevabı...

Kupasızlık kızgınlığı süren taraftarın, genç başkanın dördüncü yılındaki tepkisini azaltabilmek için aslında Löw doğru seçimdi, ama girişim düzeyinde şu anda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Gürcan Bilgiç açıkladı! Joachim Löw’ün Fenerbahçe’ye cevabı...

ŞAMPİYONLUK ŞANSI BİTMEDİ!

Fenerbahçe bu sezon üç kulvarda da (Süper Lig, Konferans Ligi, Türkiye Kupası) iddiası olan tek takım. Şampiyonluk zor ama şansı bitmedi. Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda da devam ediyor. Yani; gelecek hoca için üç sıcak hedef var ama yönetim daha bunun farkında değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Gürcan Bilgiç açıkladı! Joachim Löw’ün Fenerbahçe’ye cevabı...

Löw planı varsa, İsmail Kartal ellerinin altında duruyor. Alman hocanın yakın arkadaşı ve tüm antrenman planlamasını biliyor. Üstelik son kupanın da hocası. Slaven Bilic, oyuncuları elinde tutan, iyi yöneten bir teknik adam. Türkiye'yi biliyor. Düşünülebilir. Ama bir plan yoksa, tüm isimler macera olur.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya Kadıköy’de 3 puan peşinde! İşte A. Demirspor maçı 11’i... Kanarya Kadıköy'de 3 puan peşinde! İşte A. Demirspor maçı 11'i...
Fenerbahçe’de kritik zirve! Löw ve Bilic... Fenerbahçe'de kritik zirve! Löw ve Bilic...
Kanarya’ya 2 sürpriz hoca adayı! Kanarya'ya 2 sürpriz hoca adayı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör