"EN KÖTÜSÜ AYKUT KOCAMAN"

Alex'e gelen sorulardan birisi de "Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik adamlar kimlerdi?" şeklindeydi. Alex bu soruya, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı." şeklinde yanıt verdi.