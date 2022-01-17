2004-2005 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de, efsaneleşen bir performansa imza atan ve heykeli de dikilen Alex de Souza, 2012-13 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılmıştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Alex de Souza Brezilya basınına konuştu! Flaş Aykut Kocaman itirafı
Adını Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında yazdıran ve sarı-lacivertli taraftarların da gönlünde taht kuran Alex de Souza, Brezilya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sao Paulo U20 takımını çalıştıran Alex, teknik direktör Aykut Kocaman hakkında ise flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2022- 22:19
fotomac.com.tr'nin Brezilya basınından derlediği habere göre; Sao Paulo U20 takımını çalıştıran ve teknik direktörlüğe hazırlanan Alex de Souza, ilginç bir röportaj gerçekleştirdi. Brezilyalı efsaneye soruları yakın çevresi sordu.
"EN KÖTÜSÜ AYKUT KOCAMAN"
Alex'e gelen sorulardan birisi de "Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik adamlar kimlerdi?" şeklindeydi. Alex bu soruya, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı." şeklinde yanıt verdi.