Fenerbahçe'de kritik zirve! Löw ve Bilic...
Fenerbahçe'de uzun süredir gündemde olan teknik direktör belirsizliği konusunda corona virüsü testi negatife dönen Ali Koç, önce Löw ile görüşme gerçekleştirecek. Başkan Koç, eğer bu görüşmeden sonuç alamazsa rotasını Hırvat hoca Bilic'e çevirecek. İşte son detaylar...
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alman teknik adam Joachim Löw ile yürüttüğü görüşmelerde son derece kritik bir sürece girdi. Takvim'in derlediği habere bugün Covid-19 karantinası sona erecek olan Başkan Ali Koç'un Almanya'ya giderek teknik direktör Joachim Löw ile yüz yüze görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
YÖNETİM SÜRECİ UZATMAK İSTEMİYOR
Süreci fazla uzatmak istemeyen Sarı-Lacivertli kurmaylar, Löw ile bir an önce anlaşıp hoca meselesini kapatmayı planlıyor. Löw ile yapılacak görüşmelerde önümüzdeki 48 saat son derece kritik bir öneme sahip.
BiLiC FENERBAHÇE İÇİN HAZIR KITA
Bu süre zarfında Fenerbahçeli kurmayların Löw'den net bir sonuç alamaması durumunda süreci daha fazla uzatmayarak Çin kulübü Beijing'deki görevinden ayrılan Slaven Bilic ile masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı- Lacivertli yöneticilerle temas halinde olan Bilic'in Fenerbahçe'de görev yapmaya son derece istekli olduğu ifade ediliyor. Bilic, yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'ye gelmek istemiş ancak kulübü Beijing buna izin vermemişti.
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