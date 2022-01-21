Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Lider Trabzonspor'la arasında 15 puan fark bulunan 3. sıradaki sarı-lacivertliler, 30 puanla 11. sırada yer alan Sivasspor'u yenip üst üste 2. galibiyetini almak istiyor. Yiğidolar da hüçlü rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. .
📺SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor-Fenerbahçe maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
SİVASSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Caner, Ahmet Oğuz, Koray, Özkan, Cofie, Erdoğan, Henrique, Yatabare
FENERBAHÇE: Ertuğrul, Nazım, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Sosa, İrfan Can, Mesut Özil, Osayi, Serdar Dursun