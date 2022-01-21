Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Sivasspor - Fenerbahçe maçı canlı izle)

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Sivasspor - Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal önderliğinde zirve takibini sürdüren sarı lacivertliler, zorlu deplasmanda kritik bir sınav verecek. Peki Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 10:33