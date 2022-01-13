FENERBAHÇE HABERLERİ: Hulk'tan şok sözler! "Vitor Pereira varsa ben yokum"

Brezilya'nın son şampiyonu Atletico Mineiro'da teknik direktörlük için Vitor Pereira'nın ismi kulislerde konuşuluyor. Mineiro'da forma giyen ve ismi Türk takımlarıyla da anılan Hulk'tan sürpriz bir çıkış geldi. Golcü oyuncu, "Vitor Pereira varsa ben yokum" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2022- 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022- 10:10