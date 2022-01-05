05 Ocak 2022, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Adana Demir maçına hazırlanıyor
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında 10 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Antrenman ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha günü bireysel saha çalışmalarıyla tamamlarken; Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil ise bireysel çalışmalar dahilinde idmanı tamamladı.
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