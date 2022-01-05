FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Tufan Watford'da umduğunu bulamadı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Ancak Ada'da umduğunu bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, sadece 7 maçta forma giydi. İngiliz basını Ozan'ın Fenerbahçe'ye geri döneceğini yazdı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'den Watford'a satın alma opsiyonlu kiralanan millifutbolcu Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüş yoluna girdi. Bu iddia İngilizlerin en ciddi yayın organı BBC'de yer aldı.
Takvim'in derlediği habere göre; İngiliz kulübünün Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı geri almasını talep edeceği, eğer kabul edilmezse sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ifade edildi.
7 MAÇTA FORMA GİYDİ
İngiltere'de istediği ortamı bulamayan Ozan Tufan, Watford formasıyla 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 7 maçta forma giydi.
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