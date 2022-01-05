05 Ocak 2022, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Tufan Watford'da umduğunu bulamadı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Ancak Ada'da umduğunu bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, sadece 7 maçta forma giydi. İngiliz basını Ozan'ın Fenerbahçe'ye geri döneceğini yazdı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Tufan Watford’da umduğunu bulamadı! Fenerbahçe’ye geri dönüyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Fenerbahçe'den Watford'a satın alma opsiyonlu kiralanan millifutbolcu Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüş yoluna girdi. Bu iddia İngilizlerin en ciddi yayın organı BBC'de yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Tufan Watford’da umduğunu bulamadı! Fenerbahçe’ye geri dönüyor

Buna göre Premier Lig ekibi Ozan'ın yerine alacağı oyuncuyu bile belirledi. Watford, Belçika'nın Eupen takımında oynayan Edo Kayembe'yi kadrosuna katmak istiyor. Watford'un elinde Ozan'ın forma giyebildiği bölgede Louza, Sissoko, Etebo, Cleverly, Kucka ve Gosling ile beraber 7 oyuncu bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Tufan Watford’da umduğunu bulamadı! Fenerbahçe’ye geri dönüyor

Takvim'in derlediği habere göre; İngiliz kulübünün Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı geri almasını talep edeceği, eğer kabul edilmezse sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Tufan Watford’da umduğunu bulamadı! Fenerbahçe’ye geri dönüyor

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

İngiltere'de istediği ortamı bulamayan Ozan Tufan, Watford formasıyla 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 7 maçta forma giydi.

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