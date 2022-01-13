Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sol kasığında ikinci derece zorlanma, kanama bulguları tespit edildiği ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan resmi duyuruda, "Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

İŞTE F.BAHÇE'NİN AÇIKLAMASI: