06 Ocak 2022, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Serdar Aziz takımda kalacak mı?

Serdar Aziz takımda kalacak mı?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz'in geleceği merak konusu. Kanarya, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmayı planlıyor. İşte detaylar...

Sözleşme uzatma görüşmelerine başlanan Serdar Aziz'in takımda tutulması planlanıyor. Aziz'le devam edilmek istenmesinde başarılı performansının yanı sıra yerli oyuncu statüsünde olması büyük faktör. 31 yaşındaki stoper ile ücrette anlaşılırsa imzalar atılacak. Serdar, sarı-lacivertli forma ile 3 yılda 77 maça çıkıp 8 gol+2 asistlik katkı yaptı.

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