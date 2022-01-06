06 Ocak 2022, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken devre arasının da gelmesiyle flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin listenin ilk sırasında ise Joachim Löw var. Başkan Ali Koç'un da telefonla görüştüğü Alman teknik adam için Mesut Özil de devreye girdi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.01.2022

Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, Joachim Löw için girişimleri sıkılaştırdı... Başkan Ali Koç'un Alman çalıştırıcı ile görüntülü bir telefon görüşmesi yaparak 2.5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

Fotomaç'ın haberine göre; Koç'un 61 yaşındaki teknik adama hatırı sayılır bir transfer bütçesi, istediği 5-6 oyuncuyu alma, kendi belirleyeceği ekiple çalışma+tam yetki sözü verdiği ve yanıt beklediği ifade edildi. Löw'ün bir iki gün içinde kesin kararını vereceği öğrenildi. Bugün somut gelişmeler yaşanabileceği gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

SCHIRA DA YAZDI
İtalyan gazeteci Nicolo Schira da, "Fenerbahçe, Löw'e 2024 yılına kadar sözleşme teklif etti" paylaşımı yaptı. Öte yandan birkaç gündür idmanlara çıkmayan ve salonda çalıştığı açıklanan Mesut Özil'in de Löw'ü ikna etmek için devrede olduğu iddia ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

Yıldız futbolcunun, Almanya Milli Takımı'nda beraber çalıştığı tecrübeli teknik direktöre, "Gel, birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapalım" dediği belirtiliyor. Geçtiğimiz yaz Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw dinleneceğini açıklamış, kısa süre önce ise artık yeni bir maceraya hazır olduğunu duyurmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

İSMAİL KARTAL YARDIMCISI OLACAK!
F.Bahçe'nin yıllık 6 milyon euro isteyen Löw'e 4.5 milyon euro ücret önerdiği, gelmesi halinde İsmail Kartal'ın Alman hocanın yardımcılığını üstleneceği iddia ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

SEZONU 3. BİTİRDİ
Yaklaşık 15 yıl Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Löw, 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazandı... Tecrübeli isim, 1998-99 sezonunda görev yaptığı F.Bahçe'de sezonu 3. bitimiş ve maç başına 2.05 puan ortalaması yakalamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

BILIC DAUM, KARTAL PLASE
F.Bahçe yönetiminin, Joachim Löw ikna edememesi halinde yedekte beklettiği Slaven Bilic, Christoph Daum ve İsmail Kartal'dan birisi ile anlaşması bekleniyor. Bilic ve Daum'un gözü yönetimde... Kartal da çağrılırsa göreve hazır olduğunu açıklamıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Serdar Aziz takımda kalacak mı? Serdar Aziz takımda kalacak mı?
Jorge Jesus F.Bahçe’yi bekliyor! Jorge Jesus F.Bahçe’yi bekliyor!
Antrenmanlara çıkmadı! Özil’in son durumu nasıl? Antrenmanlara çıkmadı! Özil'in son durumu nasıl?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör