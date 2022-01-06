FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

SCHIRA DA YAZDI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira da, "Fenerbahçe, Löw'e 2024 yılına kadar sözleşme teklif etti" paylaşımı yaptı. Öte yandan birkaç gündür idmanlara çıkmayan ve salonda çalıştığı açıklanan Mesut Özil'in de Löw'ü ikna etmek için devrede olduğu iddia ediliyor.