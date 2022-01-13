30 Ekim tarihinde Konyaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 2.5 aydır sahalardan uzak olan Altay Bayındır, antrenmanlara dönüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi!
Fenerbahçe'de 2.5 aydır sahalardan uzak olan Altay Bayındır, antrenmanlara başlayacak. Sarı lacivertlilerin, 23 yaşındaki file bekçisinin beklenen süreden erken döneceği kaydedildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2022- 11:06 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022- 11:08
Sakatlık sonrası salon çalışmalarını sürdüren 23 yaşındaki kaleci, Antalya maçı sonrasındaki hafta içi kaleci antrenmanlarına başlayacak.
Sabah'ın haberine göre, Altay'ın saha idmanlarına start vermesinin ardından 2-3 hafta içerisinde kaleyi Berke'den alabileceği gelen bilgiler arasında. Böylelikle mart ayına kadar dönmeyeceği hesap edilen Altay, yaklaşık 1 ay önce sahalara dönmüş olacak.