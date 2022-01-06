06 Ocak 2022, Perşembe
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Fenerbahçe'yi bekliyor!
Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla beklenirken en güçlü aday olarak Joachim Löw olarak gözüküyor. Öte yandan masadaki isimlerden birisi de Jorge Jesus. Brezilya basını, 67 yaşındaki teknik adamın Atletico Mineiro'ya yanıt vermek için 10 gün daha süre istediğini yazdı.
Löw'e yoğunlaşan Fenerbahçe'de Jorge Jesus seçeneği de hala masada... Brezilya basını, 67 yaşındaki teknik adamın Atletico Mineiro'ya yanıt vermek için 10 gün daha süre istediğini yazdı. Portekizli çalıştırıcının, Mineiro'ya gitmek istemediği ve daha iyi bir teklif beklediği dile getirilirken gönlündeki takımın Fenerbahçe olabileceği yazıldı. Taraflar arasında temasların devam ettiği ve önümüzdeki günlerde gelişme olabileceği kaydedildi. Benfica'dan ayrılan Jesus boşta bulunuyor.
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