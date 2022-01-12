Sezonun ilk devresinde ileri hücum hattından yeterli skor katkısı alamayan Fenerbahçe, bu bölgeye transfer yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine Vedat Muriqi gelirken, eşi Edibe ise "Roma'da hiç mutlu değilim. İstanbul'a dönmek istiyorum. Ali Koç'un aklından geçenleri merak ediyorum." dedi. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Kanarya, Berisha, Serdar Dursun, Valencia'dan beklenilen verimi alamadı. Fotomaç'ın haberine göre; Hedefte eski oyuncuları Vedat Muriç var. Kosovalı yıldız ser verip sır vermezken eşi Edibe ise net. Katıldıkları bir programda Muriç, İstanbul'a tatil için geldiklerini söyledi. Eşi Edibe ise "Roma'da hiç mutlu değilim. İstanbul'a dönmek istiyorum. Ali Koç'un aklından geçenleri merak ediyorum" diye konuştu.