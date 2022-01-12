Vitor Pereira'yı takımdan yollayan ve bu koltuğa İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Atılan imza sonrası Türkiye'de birçok kulübü çalıştıran tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'dan imalı bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de takımın başına geçmek istediğini birçok kez vurgulayan Yılmaz Vural'dan sürpriz bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Sarı lacivertlilerin takımın başına İsmail Kartal'ı getirmesi sonrası kişisel sosyal medya hesabından ''Elbet bir gün buluşacağız.'' paylaşımı yapt��.





YILMAZ VURAL NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçeli futbolcuların baskı altında olduklarını ifade eden Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Ali Koç'a seslenmiş, "Sahadan çıkarken neredeyse yürüyemeyecek haldeler. Bunları aşabilmek hakikaten kolay değil. Yılmaz Vural bunları aşar. Ali başkan yanlış yapmazsın. Türkiye'de bir işe bu kadar talip bir adam gördünüz mü? Kendime güveniyorum." ifadelerini kullanmıştı.