FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de Adana Demirspor mesaisi!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 32 puanla 4. sırada kapatan Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler ileri uçtan istediği kadar skor katkısı alamazken, mutlak bir golcü transferi yapmak istiyor. Kanarya, aradığı ismi ise Katar'da buldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer aberleri (FB spor haberi)