FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de Adana Demirspor mesaisi!
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında (20. hafta) Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında 10 Ocak Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır ve Mergim Berisha bireysel saha çalışmaları gerçekleştirdi. Ferdi Kadıoğlu, Kim Min-Jae, Filip Novak, Mesut Özil ve Serdar Aziz ise bireysel çalışmalar dahilinde antrenmanı tamamladı.
📸 Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. pic.twitter.com/6t4hyDKgSZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 4, 2022
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