11 Ocak 2022, Salı
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Ahmet Çakar'dan sert sözler! "Yerleri Fenerbahçe değil"
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadeleyi Sabah'ta yorumlayan Ahmet Çakar, Fenerbahçeli futbolcular için çok sert sözler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de yıkım devam ediyor... Hem de ne yıkım. Puan kayıpları, kötü futbol, umut bağlanan oyuncuların rezillikleri. İşte dün gecenin özeti bu... Aslında sadece dün gecenin değil, haftalardır tablo böyle. İlk yarıya bakıyorsunuz sağ kanadı hep kullanmaya çalışan, sol kanatta işi olmayan bir Fenerbahçe. İşte bu dakikalarda uydurma bir penaltı kazandı, üstelik öne de geçti. Ama Fenerbahçe iyi oynamıyordu. Devre biterken de Gökhan İnler'in harika bir golü geldi. Aslında Gökhan'ın harika vuruşu kadar Berke'nin de hatası var. Top elinin üzerinden kaleye gitti. İkinci yarı düzeltebilir mi, maçı kazanabilir mi diye düşünürken, devrenin başında Belhanda, Adana Demirspor'u öne geçiriverdi. Bana göre Berke'nin bu golde de hatası var. Yüksek top, Belhanda gelişine vuruyor, sert değil ama top Berke'nin bacaklarının arasından kaleye giriyor. İşte bu dakikadan sonra her şey bitti. Mesut kurtarıcı diye giriyor, artık halı saha futbolcusu kıvamında bir gücü var. Fenerbahçe'de oynayan birçok oyuncunun yeri, asla Fenerbahçe değil. Gitsinler Hull City'de oynasınlar. Buna Mesut Özil de dahil. Belki kaleci Berke, Hull City'de oynayamayabilir. Sadece Fenerbahçe için değil, Ali Koç için de bundan sonra her şey çok zor. Demirspor'u beğendim. İyi takım olmuşlar. Denk getirseler daha da fark olabilirdi. Halil Umut Meler'in verdiği penaltı kabul edilemez. Bana göre uydurma bir penaltı. Bu penaltıysa her maçta düzinelerce penaltı verilir
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