Fenerbahçe Beko 94-80 Olympiakos (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe Beko Olympiakos'a salonu dar etti!

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 20. hafta erteleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti. Müsabakayı sarı-lacivertliler 94-80 kazandı ve rakibinin 3 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 94-80 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda son 6 maçta 5'inci, toplamda ise 8'inci galibiyetini aldı. Olympiakos ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.

İki takımın da boyalı alanı etkili kullandığı ilk periyodu Olympiakos 17-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada öne geçti: 18-17. Kalan bölümde dış atışlardan sarı-lacivertli ekibin bulduğu 2 isabete 4 basketle karşılık veren Olympiakos, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 7 isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 66-59 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ve 8-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 32. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 74-59. Kalan sürede Melih Mahmutoğlu ile dış atışlardan art arda basketler bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 94-80 galip ayrıldı.

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, 18. dakikada hakeme yoğun itirazları nedeniyle üst üste 2 teknik faulün ardından tribüne gönderildi.