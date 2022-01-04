04 Ocak 2022, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo'ya yol göründü

Gustavo’ya yol göründü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Ara transferde yapılacak takviyeler nedeniyle en az 3-4 oyuncu ile yolların ayrılması gündemde... Luiz Gustavo'nun da bu listede olduğu iddia edildi. Yönetimin, Crespo'nun performansı sonrası takımın en fazla kazananları arasında yer alan Brezilyalı ön liberoyu göndermeyi planladığı belirtiliyor.

Ara transferde yapılacak takviyeler nedeniyle en az 3-4 oyuncu ile yolların ayrılması gündemde... Fotomaç'ın haberine göre; Luiz Gustavo'nun da bu listede olduğu iddia edildi. Yönetimin, Crespo'nun performansı sonrası takımın en fazla kazananları arasında yer alan Brezilyalı ön liberoyu göndermeyi planladığı belirtiliyor. 34 yaşındaki Gustavo'nun 1.5 yıl daha kontratı var... Bu arada sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz ve menajerini ise yönetimin yeni kontrat için görüşmeye davet ettiği bildirildi.

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