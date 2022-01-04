04 Ocak 2022, Salı
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus dinlenecek
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un bir müddet dinlenmek istediği ileri sürüldü. Brezilya basınından Globo Esporte, Atletico MG'nin projesinin Jesus tarafından kabul edilmediğini aktarırken Fenerbahçe'ye gitmesinin de pek olası olmadığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un bir müddet dinlenmek istediği ileri sürüldü. Brezilya basınından Globo Esporte, Atletico MG'nin projesinin Jesus tarafından kabul edilmediğini aktarırken Fenerbahçe'ye gitmesinin de pek olası olmadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin temaslarını sürdürdüğü belirtilse de deneyimli hocanın 18 aylık başarısız Benfica macerası sonrası önümüzdeki birkaç aylık süreci dinlenerek geçirmek istediği aktarıldı.
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