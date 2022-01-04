04 Ocak 2022, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus dinlenecek

Jorge Jesus dinlenecek
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.01.2022

Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un bir müddet dinlenmek istediği ileri sürüldü. Brezilya basınından Globo Esporte, Atletico MG'nin projesinin Jesus tarafından kabul edilmediğini aktarırken Fenerbahçe'ye gitmesinin de pek olası olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un bir müddet dinlenmek istediği ileri sürüldü. Brezilya basınından Globo Esporte, Atletico MG'nin projesinin Jesus tarafından kabul edilmediğini aktarırken Fenerbahçe'ye gitmesinin de pek olası olmadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin temaslarını sürdürdüğü belirtilse de deneyimli hocanın 18 aylık başarısız Benfica macerası sonrası önümüzdeki birkaç aylık süreci dinlenerek geçirmek istediği aktarıldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Szalai için dudak uçuklatan rakam! Szalai için dudak uçuklatan rakam!
Yeni sözleşmeyi kaptı! 4.5 yıl daha Fenerbahçe’de Yeni sözleşmeyi kaptı! 4.5 yıl daha Fenerbahçe'de
Kanarya’ya Rus golcü! Anlaşma yakın Kanarya'ya Rus golcü! Anlaşma yakın
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör