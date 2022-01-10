10 Ocak 2022, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Enner Valencia yerde kaldı! Hakem penaltı noktasını gösterdi
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı lacivertlilerde, Enner Valencia, maçın 27. dakikasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler Adana Demirspor'lu Svensson'un müdahalesi sonrası penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşmanın 27. dakikasında sarı lacivertliler Enner Valencia'nın yerde kalmasıyla penaltı kazandı.
Ekvadorlu golcü, penaltı atışını gole çevirdi.
İşte VAR'ın uzun süre incelediği o pozisyon;
Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır
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