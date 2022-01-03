03 Ocak 2022, Pazartesi
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu! Samuel Adekugbe...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna bir sol bek katmak isteyen sarı lacivertlilerin gündemine Süper Lig ekiplerinden Hatayspor forması giyen Sam Adekugbe geldi. Sarı lacivertlilerin bu transfer için nabız yokladığı öğrenildi. İşte detaylar...
Takıma 3-4 takviye yapması beklenen Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe için nabız yokladığı iddia edildi.
Medya Hatay'da yer alan haberde; teknik direktör Ömer Erdoğan'ın Adekugbe'yi takımda tutmak istediği fakat son kararı teklif alan Hatayspor'un vereceği belirtildi.
Trabzonspor'un da takip ettiği ileri sürülen 26 yaşındaki oyuncu ağustosta Norveç'in Vålerenga takımından 400 bin euro'ya Hatay'a transfer olmuştu. Bordo-beyazlılar ile 20 maça çıkan Adekugbe, 1 asist yaptı.
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