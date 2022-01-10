Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün teknik direktör çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, "Testim negatife döndü. Bu durum gör��şmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için yarın birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Gazetecilerle biraraya gelen başkan Ali Koç çalışmaların son durumu hakkında konuştu.

Ali Koç ne söyledi?

"Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için yarın birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir.



Hayal ettiğimiz model için şimdi gelmesi gerekli ama bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir.

Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor."

- Yılmaz Vural için ne söyledi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yılmaz Vural iddialarına "Yılmaz Hocayı çok severim çok iyi bir Fenerbahçe'lidir." şeklinde yanıt verdi.

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