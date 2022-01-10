10 Ocak 2022, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ... Slaven Bilic: Fenerbahçe'yi reddetmek imkansız!

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında yer alan Slaven Bilic, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı, Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmenin kolay olmayacağını belirtirken, reddedilmeyeceği bir teklifin gelmesi halinde, sözleşmeyi kabul edeceğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ... Slaven Bilic: Fenerbahçe’yi reddetmek imkansız!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Slaven Bilic, Hırvat basınına konuştu. İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERLERİ... Slaven Bilic: Fenerbahçe’yi reddetmek imkansız!

"FENERBAHÇE'Yİ REDDEDEMEZSİNİZ!"
"Kendimi biliyorum ve nasıl tepki vereceğimi biliyorum. Gerçekçi olalım Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmek kolay değil. Bunu reddedemem. Fenerbahçe gibi bir kulüpten size her gün teklif gelmez. İstanbul kulüpleri gerçek anlamda 'dev'dir!"

FENERBAHÇE HABERLERİ... Slaven Bilic: Fenerbahçe’yi reddetmek imkansız!

"İSTANBUL'U HER ZAMAN ÇOK SEVDİM"
"Türkiye gibi fenomen bir ülkeyi ve İstanbul'u her zaman çok sevdim, bunu da her zaman söyledim. Fakat Çin'de geçirdiğim birkaç ay boyunca ailem, akrabalarım, arkadaşlarımla tatil yapmayı iple çektim."

FENERBAHÇE HABERLERİ... Slaven Bilic: Fenerbahçe’yi reddetmek imkansız!

"YAZA KADAR HIRVATİSTAN'DAYDIM"
"Reddemeyeceğim bir teklif gelmezse ve şu anda kabul etmezsem yaza kadar Hırvatistan'dayım diyebilirim."

FENERBAHÇE HABERLERİ... Slaven Bilic: Fenerbahçe’yi reddetmek imkansız!

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIM"
"Çin'de çalışırken 6. ayımda ayrılmak istedim. Yazın Fenerbahçe ile her konuda anlaştım. O dönem Çin'de ne zaman futbol oynanacağı bilinmiyordu. Ailem bana gelemedi. Futbol söz konusu olduğunda akla gelecek her şey ters gitti."

FENERBAHÇE HABERLERİ... Slaven Bilic: Fenerbahçe’yi reddetmek imkansız!

"F.BAHÇE İLE ANLAŞTIĞIMI SÖYLEMEK İSTEDİM..."
"Harika bir ilişkimin olduğu başkana gidip Fenerbahçe'yle anlaştığımı ve ayrılmak istediğimi söyledim. Kalmam için ısrar etti. Gerekli sonuçları almak için 2 yıl kalmamı istedi. Yeni bir stadyumun inşa edildiğini ve uzun vadeli bir planı olduğunu belirtti. 3 gün boyunca onunla konuştum. Sonunda o sezon boyunca kalmam üzerine anlaştık. Ancak, sezon sonunda ayrılacağım konusunda el sıkıştık."

FENERBAHÇE HABERLERİ... Slaven Bilic: Fenerbahçe’yi reddetmek imkansız!

"OCAK AYINDA AYRILMAMI KABUL ETTİ"
"Ocak ayı geldiğinde istersem gitmemin adil olduğunu kabul etti. Şimdi bu adımı attım. Ona Çin'deki işimi bitirdiğimi söyledim. Hem insan hem de bir profesyonel olarak sıkıntı olmadan ayrıldık. Harika bir dostluğu arkamda bıraktım."

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