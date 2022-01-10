FENERBAHÇE HABERLERİ... Slaven Bilic: Fenerbahçe'yi reddetmek imkansız!
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında yer alan Slaven Bilic, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı, Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmenin kolay olmayacağını belirtirken, reddedilmeyeceği bir teklifin gelmesi halinde, sözleşmeyi kabul edeceğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Slaven Bilic, Hırvat basınına konuştu. İşte o sözler...
"FENERBAHÇE'Yİ REDDEDEMEZSİNİZ!"
"Kendimi biliyorum ve nasıl tepki vereceğimi biliyorum. Gerçekçi olalım Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmek kolay değil. Bunu reddedemem. Fenerbahçe gibi bir kulüpten size her gün teklif gelmez. İstanbul kulüpleri gerçek anlamda 'dev'dir!"
"YAZA KADAR HIRVATİSTAN'DAYDIM"
"Reddemeyeceğim bir teklif gelmezse ve şu anda kabul etmezsem yaza kadar Hırvatistan'dayım diyebilirim."
"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIM"
"Çin'de çalışırken 6. ayımda ayrılmak istedim. Yazın Fenerbahçe ile her konuda anlaştım. O dönem Çin'de ne zaman futbol oynanacağı bilinmiyordu. Ailem bana gelemedi. Futbol söz konusu olduğunda akla gelecek her şey ters gitti."
"F.BAHÇE İLE ANLAŞTIĞIMI SÖYLEMEK İSTEDİM..."
"Harika bir ilişkimin olduğu başkana gidip Fenerbahçe'yle anlaştığımı ve ayrılmak istediğimi söyledim. Kalmam için ısrar etti. Gerekli sonuçları almak için 2 yıl kalmamı istedi. Yeni bir stadyumun inşa edildiğini ve uzun vadeli bir planı olduğunu belirtti. 3 gün boyunca onunla konuştum. Sonunda o sezon boyunca kalmam üzerine anlaştık. Ancak, sezon sonunda ayrılacağım konusunda el sıkıştık."
"OCAK AYINDA AYRILMAMI KABUL ETTİ"
"Ocak ayı geldiğinde istersem gitmemin adil olduğunu kabul etti. Şimdi bu adımı attım. Ona Çin'deki işimi bitirdiğimi söyledim. Hem insan hem de bir profesyonel olarak sıkıntı olmadan ayrıldık. Harika bir dostluğu arkamda bıraktım."
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