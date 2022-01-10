FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kadro dışı kalan Sinan Gümüş'e 5 talip var!

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün talipleri artıyor. Sarı lacivertlilerde gözden düşen 27 yaşındaki futbolcuya başta Göztepe olmak üzere Alanyaspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Başakşehir'in ilgisinin olduğu ifade edildi.

Sezon başında kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, ara transferin gözdeleri arasında... Sarı-lacivertli futbolcuya başta Göztepe olmak üzere Alanyaspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Başakşehir'in ilgisinin olduğu ifade edildi. Yönetimin gelecek tekliflere göre karar vereceği öğrenildi. Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var.

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