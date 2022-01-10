10 Ocak 2022, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Adana Demirspor maçında gözler yıldızlara çevrilecek!

Gözler yıldızlarda! A. Demirspor maçında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler için kritik bir öneme sahip olan bu karşılaşmada gözler yıldızlara çevrilecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında yıldız isimlerine güveniyor. Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'nın bugün ilk onbirde sahaya çıkmaları bekleniyor. Dimitris Pelkas da bu oyunculara eklenebilir. Teknik sorumlu Zeki Murat Göle, hafta boyunca idmanlarda bol bol çift kale maçlar yaptırıp gol organizasyonları çalıştırdı. Ülker Stadı'nda iyi oyun ve gollü bir galibiyet hedefleniyor. Savunma güvenliğinden ise Szalai ile Kim Min Jae sorumlu olacak.

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