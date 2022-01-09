09 Ocak 2022, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Engin Fırat ve Michael Olunga ile birlikte gelecek!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürerken, ismi ön plana çıkan Teknik Direktör Engin Fırat, sarı-lacivertlilerin başına geçmesi durumunda Kenyalı golcü oyuncu Michael Olunga'yı da yanında getirecek. Fırat'ın kulübü bilmesi ve uluslararası deneyime sahip olması öne çıkan detaylar olarak göze çarpıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’de Engin Fırat ve Michael Olunga ile birlikte gelecek!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Fenerbahçe'de yabancı teknik direktör transferi olmaması durumunda yerli hocalardan Okan Buruk, İsmail Kartal ile birlikte Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat'ın da adı anılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’de Engin Fırat ve Michael Olunga ile birlikte gelecek!

Engin Fırat'ın Alman ekolünde yetişmesinin, kulübü bilmesinin ve uluslararası tecrübeye sahip olmasından dolayı Başkan Ali Koç'un transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’de Engin Fırat ve Michael Olunga ile birlikte gelecek!

OLUNGA'YI GETİRECEK!
Engin Fırat'ın sarı-lacivertli takımın başına geçmesi halinde Kenyalı golcü Michael Olunga'yı da yanında getireceği gelen bilgiler arasında.

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