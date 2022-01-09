FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Engin Fırat ve Michael Olunga ile birlikte gelecek!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürerken, ismi ön plana çıkan Teknik Direktör Engin Fırat, sarı-lacivertlilerin başına geçmesi durumunda Kenyalı golcü oyuncu Michael Olunga'yı da yanında getirecek. Fırat'ın kulübü bilmesi ve uluslararası deneyime sahip olması öne çıkan detaylar olarak göze çarpıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)