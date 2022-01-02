FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın B planı hazır! Jorge Jesus olmazsa...
Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde hoca arayışları devam ediyor. Takımı bir başka Portekizli teknik adam olan Jorge Jesus'a emanet etmeye hazırlanan yönetim, deneyimli hoca ile anlaşılamaması durumunda ise B planını hazırladı. İşte detaylar...
Fotomaç'ın haberine göre; Löw ve Jorge Jesus gibi kariyerli teknik direktörlerden hem ağır şartları hem de Süper Lig'i son seçenek görmeleri nedeniyle sonuç alınamadı. Bu isimler ikna edilemezse sezonu 'geçici hoca' ile tamamlama fikri ağırlık kazanacak.
TEMASLAR SÜRÜYOR
Altı aylığına İsmail Kartal'la yola devam etme fikri bu konuda ilk formül... Christoph Daum'un isminin de masaya geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe'de daha önce 2003-06 ve 2009-10 yıllarında görev yapan 68 yaşındaki Daum, 2 şampiyonluk yaşamıştı...
Alex de Souza ve Roberto Carlos gibi efsanelerin de adı geçse de henüz somut bir adım bulunmuyor, sadece ihtimaller arasında tutuluyor... Boşta olan Okan Buruk'un da konuşulduğu ancak Galatasaraylı olması nedeniyle taraftardan tepki görebileceği endişesi yaşandığı öğrenildi.
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