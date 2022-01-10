10 Ocak 2022, Pazartesi

FENERBAHÇE

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı ertelendi!

F.Bahçe’nin maçı ertelendi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 21. haftasında Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin arasında oynanacak maç, yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Covid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan ALBA Berlin'in, 21. hafta maçı için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Beko'nun, ligin 20. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile yapacağı karşılaşma ise oynanacak.

Öte yandan, Olympiakos ile Zenit arasında 13 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan 21. hafta karşılaşması da Rus temsilcisindeki corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi.

Ligde 19. hafta müsabakalarının tamamı, takımlardaki Covid-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı. Son gelişmelerin ardından 20. haftada beş, 21. haftada ise iki maça erteleme kararı çıktı.

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