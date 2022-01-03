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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de kritik hafta! Yeni teknik direktör...

Kanarya’da kritik hafta! Sürpriz yaşanabilir
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Süper Lig'de devre arasına girilirken Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazandı. Takımı emanet edeceği hoca konusunda bu kez hata yapmak istemeyen yönetim, adaylar üzerinde oldukça detaylı bir çalışma yapıyor. Teknik direktör seçiminde kritik haftaya girilirken sürpriz gelişmeler de yaşanabilir. İşte detaylar...

Yeni yıla teknik direktörsüz giren Fenerbahçe'de hedef ikinci yarının ilk maçına hocasız çıkmamak. Çalışmalara hız veren yönetim yine ser verip sır vermiyor. Ancak son gelen bilgiler Okan Buruk isminin öne çıktığı yönünde.

Başakşehir'den geçen yıl ocak ayında ayrılan ve o günden beri takım çalıştırmayan Buruk için aracılar vasıtasıyla bilgi alındığı gelen haberler arasında. Bu hafta içinde resmi bir görüşme olabileceği belirtiliyor.

GÖZLER ALİ KOÇ'TA

Fotomaç'ın haberine göre; Jorge Jesus ve Joachim Löw'de gelişme kaydedemeyen yönetimin, Slaven Bilic içinse son bir hamle yapabileceği öğrenildi. Hırvat çalıştırıcının, kulübü ile anlaşarak ayrılması halinde sarı-lacivertlilerin devreye gireceği ifade ediliyor.

Christoph Daum ve İsmail Kartal'ın da masada bekletildiği konuşulurken, sezon başında Vitor Pereira'da olduğu gibi başkan Ali Koç'un son anda sürpriz bir teknik direktörle anlaşabileceği de camiada dile getiriliyor.

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