10 Ocak 2022, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya için 2 sürpziz teknik adam iddiası! Daniel Farke ve Engin Fırat...

Kanarya’ya 2 sürpriz hoca adayı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Yeni hocası ile bir an önce çalışmalara başlamak isteyen sarı lacivertlilerin, gündeminde ise bir çok isim bulunuyor. Kanarya için son olarak 2 sürpriz teknik adam daha gündeme geldi. İşte detaylar...

Sürpriz iki teknik direktör adayı daha ortaya atıldı. Yönetimin, Beşiktaş'ın anlaşamadığı Daniel Farke ile de temasa geçtiği ileri sürüldü. 45 yaşındaki Alman çalıştırıcı, 6 Kasım'da Norwich City'den ayrılmıştı. Boşta olan Farke, 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor... Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Engin Fırat'ın da Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı iddia edildi. Kenya Milli Takımı'nın başında olan Fırat'ın gelmesi halinde Michael Olunga'yı da getireceği belirtildi.

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