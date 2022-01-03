03 Ocak 2022, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Hırvatlar duyurdu! Kanarya'ya Arjantinli kanat Martin Ojeda

Kanarya’ya Arjantinli kanat!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Ara transferde kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde ise kanat bölgesi var. Bek ve kanat oyuncuları transfer etmek isteyen sarı lacivertliler için Hırvatistan'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın Arjantinli futbolcu Martin Ojeda ile ilgilendiği yazıldı. İşte detaylar...

Hırvat basını, Dinamo Zagreb'in renklerine bağlamaya çalıştığı Martin Ojeda ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini yazdı.

Arjantin'de Godoy Cruz forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 23 maçta 12 gol+3 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Fotomaç'ın derlediği; Hırvat gazetesi 24sata'nın haberine göre Zagreb'in Ojeda'yı renklerine bağlamasındaki engellerden birisi Fenerbahçe.

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