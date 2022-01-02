FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Gabriel Barbosa'ya Premier Lig'den talip çıktı!
Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Kadrosuna iyi bir forvet katmak isteyen sarı lacivertlilerin gündeminde ise Gabriel Barbosa var. Bu transfer için yoğun çaba harcayan Fenerbahçe'ye, Premier Lig'den rakip çıktı. İşte detaylar...
İyi bir golcü almak isteyen ve Vedat Muriç için Lazio'nun kararını bekleyen Fenerbahçe için Brezilya'dan Gabriel Barbosa iddiası geldi.
UOL Esporte, sarı-lacivertli takımın 25 yaşındaki forvetin temsicileriyle bir görüşme yaptığını açıkladı.
Fotomaç'ın derlediği haberde; Flamengo'nun sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Gabigol lakaplı oyuncu için Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da iletişimde bulunduğu ifade edildi.
Kariyerinde Santos, İnter, Benfica ve Flamengo formaları giyen Barbosa, toplamda 224 maçta 122 gol attı. 38 de asist gerçekleştiren Gabriel; forvetin yanı sıra kanatlar ve on numara olarak da görev yapabiliyor.
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