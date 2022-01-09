FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de şok! Vitor Pereira'yla FIFA'lık olundu
Fenerbahçe ile yolları ayrılmadan önce 2 senelik kontratından 2.5 milyon Euro alacağı bulunan Vitor Pereira'ya, sarı lacivertli yönetim, ayrılık sürecinde "1.5 milyon Euro daha verelim" teklifinde bulundu. Portekizli çalıştırıcı ise hepsini istedi. İki taraf arasında anlaşma sağlanamayınca FIFA'lık olundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-Lacivertliler'in, sezon başında 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamak' için göreve getirdiği teknik direktör Vitor Pereira ile yollar, daha sezonun ilk yarısı bitmeden ayrılmıştı. Pereira, gönderilmeden önce Başkan Ali Koç, "Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi yok" demişti.
Ancak karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı söylense de Pereira, Fenerbahçe 'yi bir kez daha FIFA'ya şikayet etmişti. Bunun nedeni de ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre, yönetimin, 2 yıllığına toplamda 4 milyon Euro'ya anlaştığı ve göndermeden önce 1.5 milyon Euro'sunu ödediği Portekizli hocaya, "1.5 milyon Euro daha verelim" dedi.
İkinci kez aynı olay
Ancak Pereira, "Kalan 2.5 milyon Euro'nun tamamını isterim" cevabını verdi. Taraflar anlaşamayınca, konu FIFA'ya taşındı. Yani Koç yönetimi, Aziz Yıldırım döneminde 1.9 milyon Euro tazminat hakkı kazanan Pereira'nın ikinci kez tazminat parasını ödemekle karşı karşıya kaldı.
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