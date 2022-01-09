09 Ocak 2022, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Kanarya’da 5 eksik! İşte A. Demirspor maçı kamp kadrosu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin kadrosunda Luiz Gustavo, Altay Bayındır, Nazım Sangare, Mergim Berisha ve Miguel Crespo yer almadı.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin kadrosunda Luiz Gustavo, Altay Bayındır, Nazım Sangare, Mergim Berisha ve Miguel Crespo yer almadı.

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