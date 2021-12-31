31 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'den Attila Szalai'ye kanca! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam...

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai, transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Macar stoperin peşinde olduğu bilinen İtalyan ekibi Napoli'nin, Kanarya'nın kapısını çaldığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Szalai için beklediği bonservis bedeli ve transfere dair detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli’den Attila Szalai’ye kanca! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Macar stoper Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla devlerin dikkatini çekmişti. Napoli, ısrarla istediği 23 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli’den Attila Szalai’ye kanca! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam...

İtalyan medyasında da geniş yankı bulan bu transfer gelişmesi için pazarlıkların başladığı bildirildi. Sabah'ın haberine göre; Kanarya, genç oyuncu için 20 milyon Euro gelir beklerken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli’den Attila Szalai’ye kanca! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam...

SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR

Transferi hakkında Türkiye Kupası'nda oynanan Afyon maçından sonra açıklama yapan Szalai, "Bu dedikodular hakkında şu anda konuşmak istemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Sadece buna odaklanmış durumdayım" demişti. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyu Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'den 2 milyon Euro'ya transfer etmişti. Szalai'nin 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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