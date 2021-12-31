FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli’den Attila Szalai’ye kanca! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam...

SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR

Transferi hakkında Türkiye Kupası'nda oynanan Afyon maçından sonra açıklama yapan Szalai, "Bu dedikodular hakkında şu anda konuşmak istemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Sadece buna odaklanmış durumdayım" demişti. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyu Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'den 2 milyon Euro'ya transfer etmişti. Szalai'nin 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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