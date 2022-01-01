01 Ocak 2022, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serie A devi Milan’ın B planı Attila Szalai!

İtalyan devi Kanarya’nın yıldızını istiyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai, transfer piyasasında adından en çok söz ettiren oyunculardan birisi. Özellikle İtalya'dan talipleri olduğu bilinen Macar stoper için Milan'ın harekete geçtiği ifade edildi. İşte detaylar...

La Gazzetta Dello Sport, Attila Szalai'nin Milan'ın transferde B Planı olduğunu yazdı. Fotomaç'ın derlediği haberde; Macar savunmacı için, "23 yaşında. Forvetlerle mücadelede ve hava toplarında iyi. O kadar yavaş değil. Bire bir+kademelerde etkili" değerlendirmesi yapılırken, transferin 11 milyon euro'ya mal olacağı ileri sürüldü. Milan'ın ilk hedefinin ise Lille'in Hollandalı stoperi Sven Botman olduğu bildirildi.

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