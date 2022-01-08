08 Ocak 2022, Cumartesi
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Fenerbahçe'den sürpriz Luuk de Jong hamlesi! Barcelona ve Sevilla...
Fenerbahçe'de gözler devre arasında takıma katılması planlanan transferlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin Barcelona ve Sevilla ile temasa geçerek Luuk de Jong için harekete geçtiği öğrenildi. İşte transferdeki son detaylar... (FB spor haberleri)
Ara transfer için yeni hocanın belli olmasını bekleyen Fenerbahçe, ön temasları sürdürüyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre İspanyol kaynaklar, forvet arayan sarılacivertlilerin Luuk de Jong için Barcelona ve Sevilla ile temasa geçtiğini ileri sürdü. 31 yaşındaki Hollandalı golcü için Beşiktaş ve Cadiz'in de devrede olduğu bildirildi. Kiralık gittiği Barça'da şans bulamayan De Jong kendine yeni adres arıyor. Kanarya, Vedat Muriç için de Lazio'dan yanıt bekliyor.
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