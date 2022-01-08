08 Ocak 2022, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Menajerinden açıklama geldi! Ozan Tufan geri mi dönüyor?

Açıklama geldi! Ozan geri mi dönüyor?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.01.2022

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden satın alma opsiyonuyla Watford'a kiraladığı Ozan Tufan hakkında menajeri Mirsad Türkcan'dan açıklama geldi. Türkcan, "Ozan Tufan'ın devre arasında sözleşmesinin feshedilip Fenerbahçe'ye geri döneceği haberleri kesinlikte doğru değil. Eğer Watford kümede kalırsa Ozan'ın satın alma opsiyonu devreye girecek ve Ozan takımında devam edecek" dedi.

Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan, İngiliz basınında 'Ozan Fenerbahçe'ye dönecek" şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Mirsad Türkcan, "Ozan Tufan'ın devre arasında sözleşmesinin feshedilip Fenerbahçe'ye geri döneceği haberleri kesinlikte doğru değil. Eğer Watford kümede kalırsa Ozan'ın satın alma opsiyonu devreye girecek ve Ozan takımında devam edecek" dedi. Mirsad Türkcan, "Ozan çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni hocasıyla da uyum içinde. Takımının hedeflerine ulaşması adına elinden gelini yapıyor" ifadelerini de kullandı. Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonu 7 milyon Euro civarındaydı.
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