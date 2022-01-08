Fenerbahçe'de karar anı! Joachim Löw...
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürmeye devam ederken taraftarın büyük bir heyecanla beklediği isim olan Joachim Löw'ün kararını vermesi bekleniyor. Alman hocadan olumsuz yanıt gelirse listede Slaven Bilic var. (TS spor haberleri)
Fenerbahçe'de teknik direktör görüşmeleri Joachim Löw'den gelecek yanıta kilitlendi. Alman hocayı ikna etmek için büyük çaba harcayan başkan Ali Koç tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Önerilen ücret artırılırken Löw'den artık kararını vermesi istendi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre 61 yaşındaki teknik adamın 1-2 gün içinde yanıtını bildireceği dile getiriliyor. Normalde devre arasında takım çalıştırmaya sıcak bakmayan Löw'ün yumuşadığı ve tavrını değiştirebileceği öğrenildi.
SONA GELİNDİ
Camiadaki tepkiyi dindirmek isteyen yönetim, hemen takımın başına geçmese bile yeni hocayı Adana Demirspor maçı öncesi açıklamak istiyor. Löw'den olumsuz bir yanıt gelmesi halinde ise diğer seçenekler devreye alınacak.
Alternatif listede Jorge Jesus, Slaven Bilic, Niko Kovac ve İsmail Kartal'ın isimleri geçiyor. Ancak sezon başında Vitor Pereira'da olduğu gibi sürpriz bir isimle anlaşılması da ihtimaller arasında bulunuyor.
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