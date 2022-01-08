08 Ocak 2022, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de karar anı! Joachim Löw...

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürmeye devam ederken taraftarın büyük bir heyecanla beklediği isim olan Joachim Löw'ün kararını vermesi bekleniyor. Alman hocadan olumsuz yanıt gelirse listede Slaven Bilic var. (TS spor haberleri)

Fenerbahçe’de karar anı! Joachim Löw...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.01.2022

Fenerbahçe'de teknik direktör görüşmeleri Joachim Löw'den gelecek yanıta kilitlendi. Alman hocayı ikna etmek için büyük çaba harcayan başkan Ali Koç tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Önerilen ücret artırılırken Löw'den artık kararını vermesi istendi.

Fenerbahçe’de karar anı! Joachim Löw...

Fotomaç'ın derlediği habere göre 61 yaşındaki teknik adamın 1-2 gün içinde yanıtını bildireceği dile getiriliyor. Normalde devre arasında takım çalıştırmaya sıcak bakmayan Löw'ün yumuşadığı ve tavrını değiştirebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de karar anı! Joachim Löw...

SONA GELİNDİ

Camiadaki tepkiyi dindirmek isteyen yönetim, hemen takımın başına geçmese bile yeni hocayı Adana Demirspor maçı öncesi açıklamak istiyor. Löw'den olumsuz bir yanıt gelmesi halinde ise diğer seçenekler devreye alınacak.

Fenerbahçe’de karar anı! Joachim Löw...

Alternatif listede Jorge Jesus, Slaven Bilic, Niko Kovac ve İsmail Kartal'ın isimleri geçiyor. Ancak sezon başında Vitor Pereira'da olduğu gibi sürpriz bir isimle anlaşılması da ihtimaller arasında bulunuyor.

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