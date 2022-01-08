Fenerbahçe’de karar anı! Joachim Löw...

SONA GELİNDİ

Camiadaki tepkiyi dindirmek isteyen yönetim, hemen takımın başına geçmese bile yeni hocayı Adana Demirspor maçı öncesi açıklamak istiyor. Löw'den olumsuz bir yanıt gelmesi halinde ise diğer seçenekler devreye alınacak.