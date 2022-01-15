Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oldu. Ligde beklentilerin altında kalan iki takımın karşı karşıya geldiği maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oldu. Ligde beklentilerin altında kalan iki takımın karşı karşıya geldiği maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 72. dakikada Jose Sosa kaydederken, Antalyaspor'un golü 81'de Doğukan Sinik'ten geldi.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

19. dakikada Poli'nin pasıyla kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fredy'nin yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

22. dakikada Doğukan Sinik'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

23. dakikada Ghacha'nın sol kanattan ortasında uygun pozisyonda topla buluşan Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, Berke Özer topu güçlükle çeldi. Dönen topu sarı-lacivertli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

(2. YARI BİRAZDAN)