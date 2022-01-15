Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor karşılaşmasının ardından Alman teknik direktör Joachim Löw ile ilgili konuştuç Kartal, "Ben Fenerbahçe'ye hayatım boyunca boş kağıda imza attım. Başkanla konuştuğumda sezon sonu, bilmem kaç yıl... Fenerbahçe için göreve davet edilirsem gelirim. Löw falan bugünün konusu değil. Takımımızı toparlamak, daha başarılı olmak için çalışıyoruz. O konular başkanımızın sorumluluğunda. Benim bunlarla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor karşılaşmasının ardından Alman teknik direktör Joachim Löw ile ilgili açıklamalarda bulundu.

JOACHIM LÖW AÇIKLAMASI



Joachim Löw ile ilgili soruları yanıtlayan İsmail Kartal "Ben Fenerbahçe'ye hayatım boyunca boş kağıda imza attım. Başkanla konuştuğumda sezon sonu, bilmem kaç yıl... Fenerbahçe için göreve davet edilirsem gelirim. Löw falan bugünün konusu değil. Takımımızı toparlamak, daha başarılı olmak için çalışıyoruz. O konular başkanımızın sorumluluğunda. Benim bunlarla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz." dedi.



TRANSFER SORUSUNA YANIT



Transfer sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal "5-6 tane oyuncumuz gayet güzel oynadılar. Bazı oyuncuların performansı düşük olabilir. Son dönemde iyi sonuçlar gelmediği için demoralize oldu oyuncular. 3 şeyle ilgileniyorum. Moral motivasyonlarını yukarı çekmeye, özgüvenlerini kazandırmaya çalışıyorum. Fizik olarak geliştirmeye çalışıyorum. Taktik olarak dizayn etmeye çalışıyorum. Bunları başarabilirsem... Zaman yok ama zamanı yaratıp başarmam lazım. Antrenör olarak benim görevim bu. Bu takımın transfere ihtiyacı var. Bazı bölgelerde eksiklikler var." açıklamasını yaptı.



"KAÇ KUPA ALIRIZ BİLEMEM"



İsmail Kartal ayrıca "Önümüzde 3 kupa var. Hangisini alırız, kaç kupa alırız bilemem ama 3 kupa için de mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.