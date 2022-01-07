07 Ocak 2022, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş belirsizliği! Mesut Özil devreye girdi...

Sinan Gümüş belirsizliği! Özil devreye girdi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı kalan Sinan Gümüş için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ile ters düşen futbolcunun son durumu hakkında Mesut Özil'in devreye girdiği iddia edildi. Sinan'ın menajerlik şirketi Mesut Özil ile aynı şirket. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'de 2 milyon Euro'luk bir teklif olmasına rağmen kulüpten ayrılmayan Sinan Gümüş, ardından başkan Ali Koç tarafından cezalandırılmış ve sezonun ilk yarısını takımdan ayrı geçirmişti. Takvim'in derlediği habere göre bir süre önce ise menajerlik şirketini değiştiren ve Mesut Özil'in temsilciliğini yapan şirket ile anlaşan Sinan için ocak ayında farklı gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor. Mesut Özil'in aynı menajerlik şirketi altında olduğu takım arkadaşı Sinan için başkan Ali Koç ile bir görüşme yapacağı ve Koç'tan Sinan için izin isteyeceği öne sürülüyor. Sinan Gümüş ile başta eski teknik direktörü Emre Belözoğl'nun takımı Başakşehir olmak üzere Süper Lig'den birçok kulüp ilgileniyor.
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